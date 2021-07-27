Lale Karabıyık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Karabıyık'ın hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lale Karabıyık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Karabıyık'ın hayatı ve biyografisi!

Lale Karabıyık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Karabıyık'ın hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Lale Karabıyık geliyor. Peki, Lale Karabıyık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Karabıyık'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Peki, Lale Karabıyık kimdir? Lale Karabıyık biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde...

LALE KARABIYIK KİMDİR?

Lale Karabıyık (d. 22 Ağustos 1965, Bilecik), Türk profesör ve siyasetçi.

Lale Karabıyık doğum tarihi : 22 Ağustos 1965

Lale Karabıyık kaç yaşında : 55 yaşında

Lale Karabıyık nereli : Bilecik

Lale Karabıyık mesleği ne : Profesör ve siyasetçi

LALE KARABIYIK HAYATI

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 1989 yılında yüksek lisans eğitimini, 1993 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Finans ana bilim dalına Profesör olarak atandı.

Hazırladığı altı ders ve araştırma kitabının yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalesi bulunan Prof. Dr. Lale Karabıyık, öğretim üyeliği sırasında akademik görevlerinin yanı sıra çeşitli idari görevlerde de bulundu. 1999 yılından bu yana yerel ve ulusal basında ekonomi ve piyasa değerlendirmeleri yapmakta ve köşe yazılarıyla yer almaktadır.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden TBMM 25. Dönem Bursa milletvekiliğine seçildi. Prof. Dr. Lale Karabıyık evli ve bir çocuk annesidir.

24 Ocak 2016 tarihinde CHP Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiş, 12 Şubat 2018 tarihi itibarıyla ise Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır.

LALE KARABIYIK'IN ESERLERİ

- Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi. Ekin Yayınları, 2010

- Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Etkileri. Marmara Kitabevi Yayınları, 2004

- Türkiye'de Finans Tarihi. 2001

- Gümrük Birliğinin Türkiye Üzerine Etkilerinin Kobi'ler Açısından Araştırılması. KOSGEB, 1997

- Menkul Kıymetler Borsası ve Diğer Yatırım Alternatifleri. 1996

- Tekdüzen Hesap Planına Göre Örneklerle Envanter Ve Değerleme. 1997

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur İlham Aliyev Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut
Magazin Reynmen Müge Anlı Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Balotelli Can Bartu Eda Erdem Metin Oktay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lale Karabıyık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Karabıyık'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:51:45. #1.16#

title