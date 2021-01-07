Lale Cangal'dan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylas¸amazken...
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Lale Cangal'dan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylas¸amazken...

07.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:44
Lale Cangal'dan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylas¸amazken...

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının kadrosu belli oldu.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının kadrosu belli oldu. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmada oyuncu Cemal Hünal da bulunuyor.

9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek yarışmada ünlüler takımında yer alan oyuncu Cemal Hünal'a Lale Cangal'dan destek geldi.

Eşinden ayrı kalacağı için üzgün olan Cangal, paylaştığı bu fotoğrafa şu notu düştü; 'Ben sevdiklerimi paylas¸amazken o¨yle bir is¸ c¸ıkar ki, 7-24 paylas¸mak zorunda kalırsın. I·s¸te o yu¨zden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacagˆım. Bir de kendi iyi c¸ıktıgˆım fotoğrafları koymak aslında tarzım degˆil ama bu adamla fotoğrafım cidden az... 'Sizce Cemal hayatının normalini yas¸amaya mı gitti, yarıs¸maya mı gitti?' bunu zamanla go¨recegˆiz... 'Sizce sabır ve ac¸lık performansı nasıl olacak?' Ben gerc¸ekten yorum yapamıyorum.. Go¨recegˆiz.'

Kaynak: Hürriyet

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