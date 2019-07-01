Lale Caddesinde sıcak asfalt serimi başladı

Lale Caddesinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlandı. Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları ile birlikte asfalt çalışmalarını takip etti.

Nevşehir Belediyesi tarafından belediye binası önündeki Doyuran Kavşağından başlayarak Gülşehir Köprülü Kavşağına kadar olan yolun sıcak asfalt yapılması projesi kapsamında Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı Kavşağı arasındaki bölümde çalışmalar sürüyor.

Burada Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya kaldırımı yapımı ve yeşil bant oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Yaya kaldırımlarının yapımı ile birlikte sıcak asfalt dökümüne geçilirken çalışmaları Belediye Başkanı Rasim Arı'da başkan yardımcıları ile birlikte takip etti. Çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, vatandaşlarla da sohbet etti.

Lale Caddesinde gerçekleştirilen sıcak asfalt dökümünden dolayı esnaf ve vatandaşlar Arı'ya teşekkür etti.

Gerek altyapı gerekse de üstyapı çalışmalarının şehrin tüm mahallelerinde yapılan çalışma programı çerçevesinde süreceğini kaydeden Arı, yapılacak olan yatırımlarla şehrin modern bir altyapı ve üstyapıya kavuşacağını kaydetti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA