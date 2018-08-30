Lalapaşalı Çoçukların Yüzme Keyfi

Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, kaymakamlık olarak çocuklara yönelik yüzme projesi başlattıklarını bildirdi.

Kaymakam Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerde yaşayan, yaşları 7-12 arasında değişen 70 çocuğun Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda antrenörler eşliğinde yüzme dersi aldığını söyledi.

Kaymakamlık tarafından uygulanan projeye çocukların ilgi gösterdiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Çocukları yüzme havuzu ile tanışarak geleceğe kulaç atıyor. Eğitimler, cumartesi ve pazar günleri Edirne'de uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşiyor. Çocuklarımızın ulaşımı kaymakamlığımız tarafından tahsis edilen araçlarla ücretsiz olarak sağlanıyor. Projeyle gençlerimizi yüzme sporuyla tanıştırmayı hedefledik.

Yüzmeyi bir spor olarak öğretmek ve sevdirmek çok önemli. Aynı zamanda gençlerimizi gelecekte karşılaşacakları zararlı alışkanlardan spor yoluyla korumayı amaçlıyoruz. Projemiz yıl sonuna kadar devam edecek. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı yapmak gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."