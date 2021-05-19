Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Öztürk, üreticilere bereketli bir buğday sezonu diledi
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Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Öztürk, üreticilere bereketli bir buğday sezonu diledi

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Öztürk, üreticilere bereketli bir buğday sezonu diledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, 2021 yılı buğday fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 36,4'lük bir artış olduğunu bildirdi.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, 2021 yılı buğday fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 36,4'lük bir artış olduğunu bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 buğday sezonunun tüm üreticilere bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Buğday fiyatındaki artışın maliyetlerin üzerinde olduğunu belirten Öztürk, dünya piyasasındaki dengeler ve rekolteye göre serbest piyasada fiyatların bir miktar daha yukarıya çıkmasına neden olabileceğini belirtti.

Rekolte ve kalitenin belirlenmesinde hava şartlarının önemli olduğunu aktaran Öztürk, "Bir hafta içerisinde yeterli yağmur yağarsa ve hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederse çiftçiyi memnun eden ürün alınabilir. Kışın yaşanmış don olayının zararı da netleşmedi. Don zararı verim kaybı yüzde 40 ve üzeri olursa zarara uğrayan çiftçilerimiz son açıklanan kuraklık zararına uğrayan çiftçiler kapsamına alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Çiftçiler olarak üretmeye devam edeceklerini bildiren Öztürk, verilen desteklerin daha çok olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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