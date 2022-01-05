Lalapaşa Kaymakamı Çiftçi sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lalapaşa Kaymakamı Çiftçi sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı

Lalapaşa Kaymakamı Çiftçi sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı.

LALAPAŞA, EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çiftçi, asayiş ve trafik uygulamaları hakkında İlçe Emniyet Amir Vekili Yunus Emre Erçetin'den bilgi aldı.

Çiftçi, ilçe girişindeki polis uygulama noktasını ziyaret etti.

Ekiplerin çalışmasına katılan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası kapsamında sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu ve maske dağıttı.

Arama yapılan araçta tarihi mezar steli bulundu

Arama yapılan araçta tarihi mezar steli bulundu

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title