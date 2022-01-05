Lalapaşa Kaymakamı Çiftçi sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı

LALAPAŞA, EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çiftçi, asayiş ve trafik uygulamaları hakkında İlçe Emniyet Amir Vekili Yunus Emre Erçetin'den bilgi aldı.

Çiftçi, ilçe girişindeki polis uygulama noktasını ziyaret etti.

Ekiplerin çalışmasına katılan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası kapsamında sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu ve maske dağıttı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet