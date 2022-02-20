Lalapaşa Kaymakamı Çiftçi köyleri ziyaret etti - Haberler
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Lalapaşa Kaymakamı Çiftçi köyleri ziyaret etti

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Lalapaşa Kaymakamı Çiftçi köyleri ziyaret etti

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, köyleri ziyaret etti.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, köyleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, Ömeroba, Süleymandanişmen, Sarıdanişment, Kalkansöğüt, Hacılar, Çallıdere, Doğanköy köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla görüşen Çiftçi, köy sakinlerinin taleplerini not aldı.

Çiftçi, sık sık köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geleceğini belirtti.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Çiftçi, Güncel, Haberler

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