Lalapaşa'da Pandemi Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

LALAPAŞA, EDİRNE (AA) - Lalapaşa'da, İlçe Pandemi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıda, son günlerde artan vaka sayıları, alınacak önlemler ve mevcut salgın tedbirlerinin uygulanması konuları değerlendirildi.

Toplantıda, salgının yayılmasını önlemede en etkili yöntem olan maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşların hassasiyetini arttırıcı tedbirler ele alındı.

İlk doz aşılama oranının yüzde 90, ikinci doz aşılama oranının yüzde 85'e yaklaştığı ilçede, aşısız ve eksik aşılı vatandaşlara yönelik, aşı bilincini arttırıcı uygulamalar yapılmasına ve eksik aşılı vatandaşların aşılarını tamamlamaya yönlendirilmesi yönünde karar alındı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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