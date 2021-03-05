Lalapaşa'da oyun parkı ve spor alanları geçici olarak kapatıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artış gösterdiği Lalapaşa ilçesinde, oyun parkı ve spor alanlarının kullanımı geçici olarak durduruldu.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artış gösterdiği Lalapaşa ilçesinde, oyun parkı ve spor alanlarının kullanımı geçici olarak durduruldu.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince park ve spor alanları kapatıldı, belediye ekipleri oyun ve spor aletlerini emniyet şeridiyle çevirdi.

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Arslan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun ilçe genelindeki oyun parkı ve spor alanlarında yoğunluğun oluşmasını önlemek amacıyla bu alanlara girişi geçici olarak yasakladığını ifade etti.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde sıkı önlemlerin uygulandığını aktaran Arslan, "Salgın tedbirleri kapsamında ilçemizde bulunan park ve spor aleti gruplarının kullanımı hıfzıssıhha kurulu kararınca geçici olarak durdurulmuştur. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar