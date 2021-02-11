Lalapaşa'da köylerdeki su sıkıntısı yeni açılan su kuyularıyla çözülüyor
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Lalapaşa'da köylerdeki su sıkıntısı yeni açılan su kuyularıyla çözülüyor

11.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:40
Lalapaşa'da köylerdeki su sıkıntısı yeni açılan su kuyularıyla çözülüyor

Lalapaşa ilçesinde, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken köylere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında yeni su kuyuları açılmaya başlandı.

Lalapaşa ilçesinde, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken köylere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında yeni su kuyuları açılmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin KÖYDES ek programına bağlı olarak Yağcalı merasında Süleymandanişment, Hacıdanişment, Vaysal ve Ömeroba köylerine su sağlayacak yeni su kuyusu açıldı.

Açıklamada görüşlerine ye verilen Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, kuraklık nedeniyle köylerde yaşanan su sıkıntısının önüne geçmek için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Geçen yıl yaşanan kuraklık ve yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak zaman zaman sıkıntılar meydana geldiğini aktaran Çakal, şunları kaydetti:

"2021 ve sonraki yıllarda su sıkıntıları yaşanmaması için şimdiden gerekli önlemler almaya başladık. Yağcalı merasına su kuyusu açılarak saniyede 10 litre civarında su bulundu. Bu sene su sorunu yaşamamak için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. İlçemiz ve köylerimize yaptığımız bu çalışmalar hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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