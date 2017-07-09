Lalapaşa'da Kırkpınar Konseri

Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında sanatçılar Coşkun Sabah ve Aslı Hünel'in ilçede konser vereceğini bildirdi.



Şahinşah, yaptığı yazılı açıklamada, tüm Lalapaşa halkını konsere davet etti.



Konserin, 10 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de Lalapaşa Pazaryerinde yapılacağını belirten Şahinşah, "656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında ilçemizde düzenlenecek olan konsere tüm halkımız davetlidir. Katkılarından dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.