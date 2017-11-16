Lalapaşa Belediye Başkanı Şahinşah'a Ziyaret

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah'ı ziyaret etti.



Şahinşah, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Genel Meclisine ilçeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.



Geçmiş de Şahinşah'a teşekkür ederek Lalapaşa'nın ihtiyaç duyduğu yatırımları alması için çalışmaların süreceğini kaydetti.



Şahinşah ve Geçmiş daha sonra ilçeye bağlı Büyünlü, Ortakçı ve Hanlıyenice köylerindeki yol yapım çalışmalarını denetledi.