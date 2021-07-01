Lakia, NUTURN Valorant takımı ile yollarını ayırdığını duyurdu!

NUTURN önümüzdeki sezon Lakia ile devam etmeyecek

Kim "Lakia" Jong-min, NUTURN Valorant takımı ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Profesyonel oyuncu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada: "Nuturn ile yolculuğum bugün sona erdi. Bana böyle harika anılar ve deneyimler kazandıran Nuturn Gaming'e sonsuz minnettarlığımı ve onlarla birlikte gelecekteki şansımı sunuyorum. Kariyerimin bir sonraki bölümüyle ilgili olarak, yakında bazı heyecan verici haberlerle geri döneceğim" dedi.

Lakia, Reykjavik'te Sova ile çok iyi bir performans sergileyerek etkinlikte ACS(ortalama savaş puanı)'de 9. oldu ve etkinlikte en iyi performans gösteren Koreli oyuncu olmuştu. NUTURN takımı istikrarlı bir yükseliş içindeydi ve Valorant Şampiyonlar turu Aşama 2'de Vision Strikers'ı eleyerek ve Güney Kore'deki en iyi takım olarak yerini almıştı.

NUTURN takımına Lakia'nın yerine kimin geleceği henüz bilinmiyor, ancak Lee "XigN" Hyun-pyo'nun Güney Koreli Valorant ekibiyle görüştüğü hakkında duyumlar var.

NUTURN güncel Valorant kadrosu:

Park "allow" Sang-wook

Seo "Suggest" Jae-young

Jung "peri" Bum-ki

Kang "solo" Geun-chul

Jeong "Jaemin" Jae-min (Koç)

Kaynak: Playerbros