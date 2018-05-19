"Laiklik Elden Gidiyor" Sözüyle Fenomen Olan Süleyman Amca Yenikapı Mitinginde

Sosyal medyayı sallayan sokak röportajında 'Laiklik elden gidiyor', 'İltica geliyor' ve '155'i ararım, içeri aldırırım. Biz burada kürtaj yapıyoruz' sözleriyle gündeme gelen Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde tekrar görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Mikrofon uzatılan Süleyman Çakır, yaptığı hareketlerle birlikte, "Yok laiklik elden gidiyor" sözüyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Röportaja bir kadın vatandaşın karışmasıyla da, yaşlı adam çileden çıkmış, vermiş olduğu tepki sırasında "Röportaj" yerine "Kürtaj yapıyor burada" demesi de sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.

YENİKAPI MİTİNGİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Gazze'de yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin 62 Filistinliyi öldürülmesiyle ilgili olarak on binlerce kişi İstanbul Yenikapı'da bir araya geldi. Sosyal medyada gündem olan Süleyman Çakır'da katıldığı Yenikapı mitingi dönüşünde görüntülendi.