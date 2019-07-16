"Laik de dindar da Suriyeli düşmanlığında birleşiyor çünkü tepki sınıfsal, yoksullar sevilmiyor"

Resmi rakamlara göre sayıları 3,5 milyonu geçen Suriyelilere yönelik ırkçı saldırı ve yasaklamalar gündemini koruyor. Neden potansiyel suçlu görülüyorlar? Saldırılar neden bir anda lince dönüşüyor? Akademisyen ve T24 yazarı Süreyya Su, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı.