Laia Sanz, Dakar'da kazanarak efsane olmak istiyor

07.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:10

Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde birbirinden cesur ve hızlı kadın sporcular da yarışmaya devam ediyor. 42'incisi Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dakar Rallisi'nde Red Bull sporcusu Laia Sanz motosiklet kategorisinde 10 sene üst üste yarışı tamamlayarak adını tarihe yazdırmak istiyor.



Red Bull sporcusu Laia Sanz, Dakar Rallisi tarihine adını yazdırmak istiyor. Dünyanın en zorlu rallisi olarak değerlendirilen Dakar Rallisi'nde üst üste 9 sene yarış tamamlamayı başaran Sanz, bu sayıyı 10'a taşıyarak tarihte bunu gerçekleştiren ilk kadın sürücü olmanın peşinde. Geçen sene Peru'da gerçekleştirilen 41'inci Dakar Rallisi'nde motosiklet kategorisinde mücadele eden Red Bull sporcusu Laia Sanz, yarışı 11'inci sırada tamamlamıştı. İspanyol sporcu, 5 Ocak 2020'de Cidde'den başlayıp, 17 Ocak'ta Qiddah'ta noktalanacak 42. Dakar Rallisi'ne damga vurmak için parkura çıkacak.



"Keyif almak istiyorum"



Bu sene kendisine çok büyük bir hedef koyan Red Bull sporcusu Laia Sanz, "Her şeyin ötesinde motosikletimin üstünde keyif almak istiyorum. Zaten benim motivasyon kaynağım da güzel zaman geçirmek. Diğer yandan tabii ki hedefim iyi sonuçlar elde etmek. Çünkü biliyorum ki iyi sonuçlar kazandıkça, bu spora kendimi adamaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Laia Sanz kimdir?



11 Aralık 1985 doğumlu Red Bull sporcu Sainz, kariyerine 7 yaşında katıldığı bölgesel bir turnuvayla başladı. 13 kez Women's World Trial Championship, 10 kez Women's Trial European Championship ve 5 kez Women's Enduro World Cup şampiyonlukları yaşamış 'Savaşçı' lakaplı sporcu, Dakar Rallisi'ni en hızlı tamamlamayı başaran kadın sporcu unvanını da elinde bulunduruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA