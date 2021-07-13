LAHZA sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
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LAHZA sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

LAHZA sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başarılı oyuncunun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama haberimizde!

SuperMassive Blaze bünyesinde bulunan başarılı PUBG oyuncusu LAHZA sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Semih Can "LAHZA" S¸ahin kişisel Twitter hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında şu açıklamada bulundu:

"Uzun süredir bende olan bir hastalık vardı Türkçede Ter bezi tıkanıklığı diye geçiyor.

Sağ koltuk altımda başladı ve aşırı ilerledi ben tedavilerle durdurdum bir şekilde ama fayda etmedi 8 aylık bir süreçtir ameliyat oldum olacağım ancak turnuvalardan ameliyat da olamadım pubg nin bazı 3rd party turnuvalarında yedek sokulmaması yada oyuncu degiştiremiyor oluşumuz benim ameliyatı ertelememe sebep oldu bu hastalık çok illet bir hastalık defalarca kez turnuvaları ateşim varken ve ağrıdan duramıyorken oynadığım söylenebilir bunu benimle oynayan tüm takım arkadaşlarım da iyi bilir ama artık.

6.07.2021'de ameliyatımı olmuş bulunuyorum bazı dikişlerim alındı pansumanlarım devam ediyor.

Ameliyatım çok iyi geçti en kısa zamanda gerçekten competetive arenama geri dönmek istiyorum.

Bugünden itibaren 1 veya 1.5 haftaya birşeyimin kalcagını sanmıyorum sadece ameliyat sonrası kolum omzum ve sağ bacagım şiş oda çok normal onlarda 3 haftaya düzelir cevabı aldım

Beni merak edip yazan geçmiş olsun dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim."

Playerbros ekibi olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa zamanda PUBG sahnesine dönmesini temenni ediyoruz!

Kaynak: Playerbros

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