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Lahor kentinde sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Lahor kentinde sis etkili oluyor

Pakistan'ın Lahor kentinde etkili olan sis nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi.

Pakistan'ın Lahor kentinde etkili olan sis nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan sis nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi. Eyalet genelinde görüş mesafesinin düşmesiyle trafikte aksaklıkların yaşanırken Lahor-Sialkot giden M11 otoyolu her türlü trafiğe kapatıldı. Sürücüleri dikkatli olmaya çağıran yetkililer, sis lambası kullanılmasına özen gösterilmesi uyarısı yaptı. - LAHOR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Pakistan, Pencap, Yerel, Haber

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