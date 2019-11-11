Lahey mahkemesi: Hollanda IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye getirilmesinde aktif olmalı
Lahey mahkemesi, Hollanda’nın IŞİD’e katılan kadınların çocuklarının ülkeye geri getirilmesine aktif olarak yardımcı olmasını kararlaştırdı.
11.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:01
Lahey mahkemesi, Hollanda'nın IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye geri getirilmesine aktif olarak yardımcı olmasını kararlaştırdı.
Mahkeme, Hollanda'dan IŞİD'e katılan 23 kadın ve 56 çocuğunun ülkeye geri getirilmesi için açılan davayla ilgili kararını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com