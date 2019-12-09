Lahey'deki soykırım davası öncesi Myanmar'a boykot çağrısı
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Lahey'deki soykırım davası öncesi Myanmar'a boykot çağrısı

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda yapılacak Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım duruşması öncesinde insan hakları örgütleri, meslek kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan aktivistler "Myanmar'ı Boykot Kampanyası" başlattı

09.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:15
Lahey'deki soykırım davası öncesi Myanmar'a boykot çağrısı

İnsan hakları örgütleri, meslek kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan aktivistler "Myanmar'ı Boykot Kampanyası" başlattı.


Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda yapılacak Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım duruşması öncesinde başlatılan kampanyanın internet sitesinden yapılan açıklamada, Myanmar'ı ekonomik, kültürel, diplomatik ve siyasi baskı altına almak amacıyla 10 ülkeden yaklaşık 30 insan hakları örgütünün ortak boykot kampanyası başlattığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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