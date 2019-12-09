Lahey'deki soykırım davası öncesi Myanmar'a boykot çağrısı
Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda yapılacak Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım duruşması öncesinde insan hakları örgütleri, meslek kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan aktivistler "Myanmar'ı Boykot Kampanyası" başlattı
İnsan hakları örgütleri, meslek kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan aktivistler "Myanmar'ı Boykot Kampanyası" başlattı.
Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda yapılacak Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım duruşması öncesinde başlatılan kampanyanın internet sitesinden yapılan açıklamada, Myanmar'ı ekonomik, kültürel, diplomatik ve siyasi baskı altına almak amacıyla 10 ülkeden yaklaşık 30 insan hakları örgütünün ortak boykot kampanyası başlattığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle