Lahey'de emlak ofislerinin yüzde 57'si göçmen kökenlilere ayrımcılık yapıyor
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Lahey'de emlak ofislerinin yüzde 57'si göçmen kökenlilere ayrımcılık yapıyor

09.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:14
Lahey'de emlak ofislerinin yüzde 57'si göçmen kökenlilere ayrımcılık yapıyor

Hollanda'nın Lahey kentindeki emlak ofislerinin yarısından çoğunun göçmen kökenlilere ayrımcılık yaptığı bildirildi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki emlak ofislerinin yarısından çoğunun göçmen kökenlilere ayrımcılık yaptığı bildirildi.

Yerel medyada çıkan habere göre, Lahey'deki emlak bürolarının yüzde 57'si, müşterisi olan ev sahiplerinin talebi halinde göçmen kökenlilere ayrımcılık yapmayı kabul ediyor.

Lahey Belediyesinin, RIGO şirketine yaptırdığı araştırmada emlakçılarla, gerçek olmayan ev sahipleri arasında göçmen kökenlilere karşı tutumlarını tespit için elektronik posta trafiği ve telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerde hayali ev sahipleri, emlakçılardan göçmen kökenlilere yönelik ayrımcı taleplerde bulundu.

Emlak bürolarının yarısından fazlasının bu talepleri yerine getirmeye hazır olduğu, dörtte birinin ise talebe olumsuz karşılık vererek ayrım yapmanın yasalara aykırı olduğunu hatırlattığı kaydedildi.

Lahey belediye meclisinin, söz konusu araştırmayı gelecekte benzer durumla karşılaşacak kiracı adaylarının daha kolay ve hızlı şekilde şikayette bulunabilmesi için yaptırdığı belirtildi.

Emlak bürolarının ayrımcılığın kabul edilemez ve cezaya tabi bir durum olduğunu açıkça bilmeleri gerektiği ifade edilerek, belediye meclisinin bu konuda emlakçılarla görüşmeler yapacağı aktarıldı.

Bu durumun daha önce başkent Amsterdam ve Utrecht'te de tespit edildiği ve emlak piyasasında ayrımcılıkla ilgili araştırmamın her yıl tekrarlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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