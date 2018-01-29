Lahey Adalet Divanı'nın Atatürk'e Hediye Ettiği 'Bozkurt' Heykeli İlgi Görüyor

LAHEY Sürekli Adalet Divanı (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından 7 Eylül 1927'de Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen 'bozkurt' heykeli Samsun Gazi Müzesi'nde sergileniyor. Heykel, müzeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin 'Bozkurt' isimli yolcu gemisinin Fransızların 'Lotus' adlı gemisiyle 2 Ağustos 1926 gecesi Ege açıklarında çarpışması sonucu 8 Türk boğularak öldü. Olayın ardından Türk mahkemelerince Lotus gemisinin kaptanı 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fransızlar daha sonra davayı Lahey Sürekli Adalet Divanı'na (bugünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) götürdü. Mahkeme, 7 Eylül 1927'de Türkiye'nin hukuka aykırı davranmadığına karar vererek Türk heyetine, Atatürk'e verilmek üzere tunçtan 'bozkurt' heykeli hediye etti. Bu davadan dolayı dönemin Adalet Bakanı Mahmud Esat'a Atatürk tarafından 'Bozkurt' soyadı verildi.

Heykel 1968'de Anıtkabir'deki müzeden Samsun'daki Atatürk Müzesi'ne getirildi. 2006 yılında Samsun Gazi Müzesi'nin açılmasıyla birlikte heykel burada sergilenmeye başladı. Heykel, müzeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Heykelin sergilendiği bölümdeki hikayesini okuyanlar etkileniyor.

Gazi Müzesi'nde yaklaşık 200 etnografik eser bulunuyor. Eserler arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyafetleri, özel eşyaları, Samsun'a gelişinde kullandığı yorganı, kullandığı banyo, yatak odası mobilyaları, çalışma masası ve fotoğrafları yer alıyor.

- Samsun