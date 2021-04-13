Lahanalar koyunlara kaldı

Kış mevsiminin en değerli gıdaları arasında yer alan lahana bu yıl pandemiye yenik düşünce, lahana tarlaları koyun otlağı oldu.

Kış mevsiminin en değerli gıdaları arasında yer alan lahana bu yıl pandemiye yenik düşünce, lahana tarlaları koyun otlağı oldu.

Lahana aslında çok faydalı bir sebze olmasına rağmen bu yıl pandemi döneminde pazarların kapanması nedeniyle beklenen satışlar gerçekleşmeyince ürünün bir kısmı tarlada kaldı. Hasat edilmeyen lahana tarlalarında kalan ürünü değerlendirmek amacıyla lahana tarlasında koyun otlatmaya başladıklarını belirten İsmail Kaplan isimli çiftçi, "Pandemi lahanayı olumsuz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlaması yaşanınca pazarlar birleştirildi. Hal böyle olunca bazı ürünlerin satışı düştü ve tarlada kaldı. Toplanmayan ürünlerin hayvan yemi yaparak bu şekilde değerlendiriyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı