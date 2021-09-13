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Lahana geçen senenin yaralarını sarıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Lahana geçen senenin yaralarını sarıyor

Eskişehir'de hasatla birlikte pazarlarda yerini alan lahanalar, geçen seneye göre bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de hasatla birlikte pazarlarda yerini alan lahanalar, geçen seneye göre bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.

Eylül ve ekim aylarında hasadı yapılan lahana, turşusundan sarmasına kadar birçok ürünle Türk sofralarında yerini alıyor. Geçen sene yaşanan don olaylarından dolayı umduğunu bulamayan üreticiler, bu seneki lahana hasadından memnun. Pazar tezgahlarında yerini alarak tüketiciyle buluşturulan lahananın tane fiyatı ise 5 ile 15 TL arasında değişiyor.

"Şükretmeyi bilene lahana kazancı iyi"

Eskişehir'de lahana üretimi yapan pazar esnafı Nizam Yıldıran, bu seneki üretim hakkında konuştu. Bu sene lahana hasadı yapan üreticinin geçen seneye göre kara geçeceğini belirten Yıldıran, "Lahana, bir hafta 10 gündür pazar tezgahlarında. Ocak ayına kadar devam edecek. Eskişehir bahçelerinde hasat yeni başladı. Yeni çıktığı için şu an fiyatları biraz pahalı diyebiliriz. Büyüklüğüne göre 5 TL'den 15'e kadar değişiyor. Genellikle market ve manavlar bu ürünü kiloyla satar, o şekilde daha yüksek fiyatlı oluyor. Şu anda turşu dönemi olduğu için vatandaşlar genellikle turşusunu kurmak için alıyor. Bu seneki hasat; verim ve fiyat olarak çok iyiydi. Geçen sene ektiğimde zarar etmiştik, bu sene herkes borcunu kapatıp kara geçecek. Lahana garanti maldır. Yağmur gibi etkenlerden çok etkilenmez, kazancı kıymetini ve şükretmeyi bilene iyidir" dedi. - ESKİŞEHİR

Lahana geçen senenin yaralarını sarıyor

Lahana geçen senenin yaralarını sarıyor

Lahana geçen senenin yaralarını sarıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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