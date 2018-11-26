Lahana Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

ABDULLAH ÖZKUL - Lahana üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Niğde'de verimdeki artış ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Üretimde Samsun'dan sonra gelen Niğde'de yaklaşık 18 bin dekar alanda lahana ekimi yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Kaynarca beldesinde hasadı yapılan tarlada, AA muhabirine, hasatta son günlere yaklaşıldığını söyledi.

Niğde'nin lahanada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Baş, kentte 24 yerleşim yerinde üretim yapıldığını ifade etti.

Baş, Samsun, Niğde ve İzmir'in lahana üretiminde ilk 3 sırada yer aldığını dile getirerek, "İlimizde yaklaşık 18 bin dekarlık bir alanda 110 bin tona yakın üretimimiz var. Lahana ilimizin iddialı ürünlerinden. Geçen seneye göre, ekim alanında ve verimde artış var. Çiftçimiz genel anlamda memnun." diye konuştu.

Niğde'de geçen yıl Lahana Üreticileri Birliği kurduklarını anımsatan Baş, şöyle konuştu:

"Birlikten maksadımız üreticilerimizi bir araya getirip, ürünün düzenli ve getirisi yüksek bir şekilde pazarlamasını sağlayabilmek. üretim kültürünü geliştirmek, daha ekonomik üretim yapmalarını sağlamak. Birlik üzerinden bazı noktalarda iyi tarım uygulamaları yaptık. Bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Türkiye genelinde şubesi olan zincir marketler, raflarında bu ürünleri sergileyebilmek için bu tarz uygulamaları istiyor. Daha verimli ve ekonomik üretim, artı daha yüksek parayla satış. Üreticimize daha fazla kar getirmeyi hedefliyoruz. Bunda da inşallah başarılı oluyoruz."

Baş, lahana turşusu gibi sanayiye yönelik yatırımları da geliştirmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynarca beldesinde yaklaşık 50 dekar alanda lahana üretimi yapan Orhan Arslan da geçen yıllara göre fiyatın da verimin de iyi olduğunu, lahananın tanesini 2,5-3 liradan sattıklarını söyledi.