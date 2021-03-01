Lagarde: Pandemi Euro bölgesi ekonomisinde hala ağır yük

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, pandeminin Euro bölgesi ekonomileri üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ettiği uyarısı yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, pandeminin Euro bölgesi ekonomileri üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ettiği uyarısı yaptı.

Lagarde, Covid-19 aşılarına ilişkin başarılı gelişmelere karşın, yeterli sayıda insanın aşılanmasının tamamlanmasına kadar, ekonomilerin yüksek düzeyde belirsizliklerle karşı karşıya kalmaya devam edeceğini vurguladı.

ECB'nin bu süre içinde, ailelerin ve işletmelerin gereksinim duydukları finansmana ulaşmalarını sağlamaya yardımcı olmayı sürdüreceğini vurgulayan Lagarde, bu çabaların finansman koşullarının zamanından önce sıkılaştırılmaksızın sürdürüleceğinin altını çizdi.ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau da yaptığı açıklamada, ECB'nin tüm araçları ayarlamaya hazır olduğunu ve mevduat faizinde indirim de dahil olmak üzere her türlü aşırı sıkılaştırmaya "tepki verebileceğini ve buna tepki vermesi gerektiğini" söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı