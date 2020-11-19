Lagarde: Ekonomik görünümde temel karakter yüksek belirsizlik (2)
19.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:59
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son birkaç haftadır gelen Covid-19 aşısına ilişkin "çok umut verici" haberlere karşın, ekonomik görünümün hala yüksek belirsizlik ile karakterize edildiğini vurguladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son birkaç haftadır gelen Covid-19 aşısına ilişkin "çok umut verici" haberlere karşın, ekonomik görünümün hala yüksek belirsizlik ile karakterize edildiğini vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nda Perşembe günü yaptığı konuşmada, son dönemde Avrupa genelindeki Covid-19 vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlama önlemlerinin, "zaten oldukça yüksek düzeyde olan belirsizliği" daha da artırdığına ve bunun da küresel ekonomi önünde çok büyük bir engel oluşturduğuna dikkat çekti.
- İstanbul
Lagarde konuşmasında ayrıca, gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) kısmi ve eşitsiz toparlanmanın yanında, hizmetler sektöründeki ısrarla süren zayıflığın görünümü olumsuz etkileyen etkenler arasında olduğunun altını çizdi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı