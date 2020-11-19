Lagarde: Ekonomik görünümde temel karakter yüksek belirsizlik (2)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son birkaç haftadır gelen Covid-19 aşısına ilişkin "çok umut verici" haberlere karşın, ekonomik görünümün hala yüksek belirsizlik ile karakterize edildiğini vurguladı.