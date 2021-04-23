Lagarde: AB ekonomileri pandemi öncesine 2022 ikinci yarıda döner
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Lagarde: AB ekonomileri pandemi öncesine 2022 ikinci yarıda döner

Lagarde: AB ekonomileri pandemi öncesine 2022 ikinci yarıda döner
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi ekonomilerinin 2022'nin ikinci yarısında ortalama olarak pandemi öncesi düzeylere döneceğini vurguladı; buna karşılık, bazı ülkelerin "geride kalacağı" uyarısı yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi ekonomilerinin 2022'nin ikinci yarısında ortalama olarak pandemi öncesi düzeylere döneceğini vurguladı; buna karşılık, bazı ülkelerin "geride kalacağı" uyarısı yaptı.

Salgına girerken ekonomideki "biraz gevşeklik" olduğuna işaret eden Lagarde, bu durumun, söz konusu toparlanma ile tüm gevşekliğin emileceği anlamına gelmediğinin de altını çizdi

Lagarde, ABD Merkez Bankası ile birlikte hareket etme konusuna ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bu iyi olur çünkü bu, enflasyon verilerimizin de aynı hizada olduğu anlamına gelir" dedi. Ancak, beklentiler ve ABD ve euro bölgesindeki mevcut durum söz konusu olduğunda iki bankanın "aynı sayfada olmadığına" da dikkat çekti.Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesinin beklendiğine işaret eden Lagarde, Covid-19 aşılama kampanyalarının hızının cesaret verici olduğunu ve Avrupa Birliği'nin 2021 boyunca ekonomik faaliyetinin toparlanmasının önünü açacağını savundu.Lagarde, işletmelerin sağlam talep üzerinde toparlanmaya devam ettiğini, koronavirüsle ilgili kısıtlama önlemlerinin ise iyileşme belirtilerine rağmen hizmetler sektöründeki faaliyeti sınırlamaya devam ettiğini vurguladı.

ECB toplantısında, pandemi acil durum satın alma programının (pandemic emergency purchase program - PEPP) tartışılmadığını, çünkü bunun için çok erken olduğunu vurgulayan Lagarde, pandeminin Avrupa'yı vurduğu ve ECB'nin PEPP'yi başlattığı "ekonomik duruma ilişkin değerlendirmemiz büyük ölçüde Mart ayındaki ile aynıdır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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