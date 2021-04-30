Lag BaOmer nedir? Lag BaOmer Bayramı nedir?

İsrail'in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. Bu gelişme sonrasında Lag BaOmer nedir? Lag BaOmer Bayramı nedir? Soruları merak edilmeye başladı. İşte Lag BaOme bayramının detayları..

Musevi inançlıların ülkelerini işgal eden baskıcı pagan ordularına karşı başkaldırılarından biri olan Bar Kohba önderliğindeki Musevi inançlıların Roma İmparatorluğu ordularına karşı direnişlerinin zaferle sonuçlandığı günün anısına kutlanan Lag Baomer, aynı zamanda Musevi tarihinin en önemli uluları arasında sayılan Rabi Akiva'nın öğrencileri arasında baş gösteren veba salgınının aniden son bulmasının belli olduğu gündür.

LAG BAOMER BAYRAMI NEDİR?

Bir başka yönüyle Lag Baomer; Musevi gizemciliğinin en önemli kimliği olarak tanımlanan Ribi Şimon Bar Yohay'ın ölüm yıldönümüne rastlamaktadır. Ribi Şimon Bar Yohay ölümüyle ilgili olarak talebelerine yas tutmak yerine kutlamalara yer vermelerini vasiyet ettiğinden Lag Baomer Musevi takviminde buruk bir kutlama günü olarak tanımlanır.

Pesah'ın ikinci gecesi ile Şavuot arasındaki Omer dönemi, başta Rabbi Akiva'nın öğrencilerinin ölümü olmak üzere, tarihte birçok üzücü olaya sahne olur. Bu yüzden bu dönem evliliklerin yapılmadığı, müzik ve eğlence olmadığı yas günleri olarak kabul edilir. Rabbi Akiva'nın 24.000 öğrencisini öldüren salgın hastalık, Iyar ayının 18'inde mucizevî bir şekilde ortadan kalkınca; Omer sayımının 33. Günü- Lag BaOmer, mutlulukla kutlanmaya başlanır.

Lag BaOmer ayrıca Zohar'ı herkesin anlayacağı şekilde aktaran ve öldüğü günün mutlu bir gün olarak kutlanmasını vasiyet eden Şimon bar Yohay'ın ölüm yıldönümüdür.

Omer döneminde gerçekleşen üzücü olaylar nelerdi?

Tarihte tam Omer dönemine gelen ve Yahudi tarihini derinden etkileyen üzücü olaylardan bazıları:

-Tarihteki en büyük Tora bilginlerinden Rabbi Akiva'nın 12.000 çift (24.000) öğrencisi, birbirlerine gereken saygıyı göstermemelerinden dolayı, bir salgın hastalık sonucu hayatlarını kaybeder1. Bu şekilde, bugünlere kadar gelebilecek engin bir Tora bilgisi yok olur.

-Romalı'lar ve daha sonra Haçlılar Dönemi'nde yapılan Yahudi katliamları, bu dönemde gerçekleşir.

-İmparator Hadrian zamanında, Romalı'ları topraklarından çıkarmak için Bar Kohba yönetiminde yapılan isyanlar, başarısızlıkla sonuçlanır, binlerce Yahudi hayatını kaybeder.

-Bar Kohba'nın beklenen Maşiah2 olmadığı görülür. Bu şekilde dünya üzerindeki acı, ıstırap, keder ve çilenin sonunun geldiği, barış, dürüstlük, adalet ve 'Tanrı İnancı'nın tüm dünyayı saracağı çağın gelmiş olduğu ümidi de suya düşer.

Lag Ba'Omer neden büyük bir bayram gibi kutlanır?

Rabi Akiva'nın 24.000 öğrencisini öldüren salgın hastalık, Omer'in 33.günü mucizevî bir şekilde ortadan kalkar. Bu yüzden bu özel gün, mutlulukla kutlanmaya başlanır.

Buna ek olarak,

bu günün, yapısı itibarıyla çok sevinçli ve uğurlu bir gün olması ile ilgili bazı yorumlar:

-Rabbi Akiva, öğretilerini aktarmak için beş yeni öğrencinin eğitimine bu günbaşlar: Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ben İllai, Rabbi Yosi, Rabbi Şimon Bar Yohay(Raşbi) ve Rabbi Elazar ben Şamoah. Bugün bilinen bütün sözlü Tora öğretileri, bu beş öğrenci sayesinde günümüze kadar gelir.n Rabi Akiva'nın öğrencileri arasında baş gösteren veba salgınının aniden son bulmasının belli olduğu gündür.

LAG BAOMER OLAYI NEDİR?

Bir başka yönüyle Lag Baomer; Musevi gizemciliğinin en önemli kimliği olarak tanımlanan Ribi Şimon Bar Yohay'ın ölüm yıldönümüne rastlamaktadır. Ribi Şimon Bar Yohay ölümüyle ilgili olarak talebelerine yas tutmak yerine kutlamalara yer vermelerini vasiyet ettiğinden Lag Baomer Musevi takviminde buruk bir kutlama günü olarak tanımlanır.

Pesah'ın ikinci gecesi ile Şavuot arasındaki Omer dönemi, başta Rabbi Akiva'nın öğrencilerinin ölümü olmak üzere, tarihte birçok üzücü olaya sahne olur. Bu yüzden bu dönem evliliklerin yapılmadığı, müzik ve eğlence olmadığı yas günleri olarak kabul edilir. Rabbi Akiva'nın 24.000 öğrencisini öldüren salgın hastalık, Iyar ayının 18'inde mucizevî bir şekilde ortadan kalkınca; Omer sayımının 33. Günü- Lag BaOmer, mutlulukla kutlanmaya başlanır.

Lag BaOmer ayrıca Zohar'ı herkesin anlayacağı şekilde aktaran ve öldüğü günün mutlu bir gün olarak kutlanmasını vasiyet eden Şimon bar Yohay'ın ölüm yıldönümüdür.