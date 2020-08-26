"Laf atma" cinayeti zanlıları tutuklandı
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"Laf atma" cinayeti zanlıları tutuklandı

Başkentte "laf atma" nedeniyle çıkan tartışmada dövülerek öldürülen Hasan Bağcı'nın katil zanlısı 7 kişi tutuklandı.

26.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:10

Başkentte "laf atma" nedeniyle çıkan tartışmada dövülerek öldürülen Hasan Bağcı'nın katil zanlısı 7 kişi tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan bir parkta gelen Hasan Bağcı (22), burada bulunan bir genç kıza laf attığı iddiasıyla çevredekilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, kalabalık grup tarafından darbedilen Bağcı, ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bağcı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bağcı'yı darbeden, aralarında 2014'te polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen suç örgütü lideri Bülent Aramaz'ın oğlu Umut Aramaz'ın da bulunduğu 19 zanlıyı gözaltı aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Aramaz'ın da bulunduğu 7'si tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartı ile 6 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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