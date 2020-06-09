Laf atıp silahla yaralayarak kaçtılar
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Laf atıp silahla yaralayarak kaçtılar

Eskişehir'de, sokakta yürüyen vatandaşa laf atıp silahla yaralayarak kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu saklandıkları barakada yakalandı.

Laf atıp silahla yaralayarak kaçtılar
09.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:28

Eskişehir'de, sokakta yürüyen vatandaşa laf atıp silahla yaralayarak kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu saklandıkları barakada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesinde gerçekleşti. 30 Mayıs tarihinde Berat Ç. isimli şahıs sokakta yürürken, iddialara göre Mücahit A. ile Cengiz K. kendisine laf attı. Yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, şahıslar silahla B.Ç.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayda firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, şahıslar Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca köyünde saklandıkları bir barakada yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti tabancayı da ele geçirdi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Mücahit A. ile Cengiz K. emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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