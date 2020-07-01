Lady, internet fenomeni oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lady, internet fenomeni oldu

Lady, internet fenomeni olduSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Atakan Sarı köpeği Lady'nin videolarını sosyal medyaya yükledi.

Lady, internet fenomeni oldu
01.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:31

Lady, internet fenomeni oldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Atakan Sarı köpeği Lady'nin videolarını sosyal medyaya yükledi. Videolar kısa sürede 300 binden fazla izlenince akıllı köpek Lady, internette fenomen oldu. Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Atakan Sarı, 6 ay önce sahiplendiği Chihuahua cinsi 'Lady' ismini verdiği köpeğe eğitimler verdi. Diğer cins köpeklere göre daha zor eğitilen bir köpek olmasına rağmen kısa sürede birçok komutu yerine getirmeye başlayan Lady'nin komik hallerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Atakan Sarı, bu videoları sosyal medya uygulamasına yükledi. Kısa sürede yüzbinlerce kez videoları izlenen Lady, sosyal medyada fenomen oldu. Atakan Sarı 6 aydır köpeğine eğitim verdiğini belirterek, "Bir gün ansızın babamla alıp getirdik, annemin ikna olmamasına rağmen ama şuan anne ve babamın arasında uyuyor. Yani benden çok seviyorlar artık. Lady'nin eğitimini 6 ay boyunca sürdürdük. Çok eğleniyoruz." dedi. Köpeğinin komik anlarını paylaştığını ifade eden Atakan Sarı, "Bir akşam Lady için açtığım hesaptan bir video paylaştım ve bu kadar izleneceğini tahmin etmedim. Ertesi gün uyandığımda binlerce takipçi vardı ve yüzbinlerce izlenmişti videosu. O şekilde tanındı Lady. Geçtiğimiz haftalarda bir instagram hesabı da açtık, komik anlarını oradan paylaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Haber
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı Haber
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında 'Türk Escobar' Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özlem Zengin Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Adem Büyük Yılmaz Vural Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Genç Bakan Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Lady, internet fenomeni oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 09:44:09. #1.14#
title