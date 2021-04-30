Lady Gaga'nın köpeklerinin çalınmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın köpeklerinin çalınması ve köpek bakıcısının saldırıya uğramasıyla bağlantıları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın köpeklerinin çalınması ve köpek bakıcısının saldırıya uğramasıyla bağlantıları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

CNN'in haberine göre Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Gaga'nın köpeklerinin silahlı saldırıyla çalınmasına ilişkin 5 kişinin gözaltının alındığını açıkladı.

Zanlılardan 3'ünün cinayete teşebbüsle suçlandığı bildirilen açıklamada eldeki kanıtların şüphelilerin, köpekleri sahibinin kimliği nedeniyle değil değerlerinden dolayı çaldıklarını gösterdiği aktarıldı.

Zanlıların mahkeme çıkarılması bekleniyor.

Lady Gaga'nın Koji ve Gustav adlı iki Fransız buldog köpeği, 24 Şubat'ta bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirilirken iki kişinin silahlı saldırısıyla kaçırılmıştı. Fischer saldırıda göğsünden yaralanmıştı.

Gaga köpeklerini çalan kişilere yarım milyon dolar fidye ödemeyi teklif etmişti ancak köpekler saldırıdan birkaç gün sonra bir kadın tarafından polise teslim edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı