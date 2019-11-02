LADY GAGA // HAUS ÜRÜNLERİYLE MAKYAJ ?? ??| SURATIMDA ÖRÜMCEK VAR

02.11.2019 12:07

Hepimizin yakından tanıdığı ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın makyaj ürünlerini incelediğimiz videomla karşınızdayım. Uzun zamandır beklediğim ürünler elime geçti ve videonun sonunda çok farklı bir Merve Özkaynak göreceğinize emin olabilirsiniz. İncelediğim ürünlerin hepsini açıklama kısmını yazdım. Umarım keyifle izlersiniz.

Kaynak: Youtube