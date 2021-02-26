Lady Gaga, bakıcıyı yaralayıp köpeklerini çalan hırsızlara 500 bin dolar teklif etti
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Lady Gaga, bakıcıyı yaralayıp köpeklerini çalan hırsızlara 500 bin dolar teklif etti

26.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:50
Lady Gaga, bakıcıyı yaralayıp köpeklerini çalan hırsızlara 500 bin dolar teklif etti

NEW Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'ya ait iki köpeği gezdiren bakıcının soyguncular tarafından silahla yaralandığı, ünlü şarkıcının hırsızlara, çaldıkları köpeklerini vermeleri halinde yarım milyon dolar teklif ettiği belirtildi.

NEW Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'ya ait iki köpeği gezdiren bakıcının soyguncular tarafından silahla yaralandığı, ünlü şarkıcının hırsızlara, çaldıkları köpeklerini vermeleri halinde yarım milyon dolar teklif ettiği belirtildi.

CNN haber kanalının Lady Gaga'ya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, Los Angeles'ta ünlülerin yaşadığı Hollywood bölgesinde, ünlü ismin köpeklerini gezdiren bakıcıyı silahla yaralayan hırsızların Fransız bulldog cinsi iki köpeği alarak kaçtığı, Gaga'nın, 500 bin dolar fidye vermeyi taahhüt ettiği köpeklerinin ismiyle açtığı e-posta adresi üzerinden hırsızlarla irtibata geçmeye çalıştığı belirtildi.

Haberde ünlü sanatçının, KojianGustav@gmail.com isimli elektronik adres üzerinden kendisi ile iletişime geçecek ve köpeklerini geri getirecek kişi her kim olursa olsun, hiçbir soru sormaksızın söz konusu ödemeyi yapacağı vurgulandı.

Los Angeles polisi, söz konusu bölgede yaşanan hırsızlık olayında bir erkeğin vurularak yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Polis, yarı otomatik silah kullanan hırsızların beyaz renkli binek araba ile olay yerinden uzaklaştığını açıkladı.

Hastanede tedavi altına alınan köpek bakıcısının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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