Lady Diana'nın hayatı "Spencer" filmiyle beyazperdeye taşınıyor
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Lady Diana'nın hayatı "Spencer" filmiyle beyazperdeye taşınıyor

Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatını konu alan ve ABD'li oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu "Spencer" filmi 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

Lady Diana'nın hayatı
04.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:28

Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatını konu alan ve ABD'li oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu "Spencer" filmi 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre film, "Jackie" ve "Neruda" filmlerinin yönetmeni Pablo Larrain ile BAFTA ödüllü İngiliz senarist Steven Knight'ı bir araya getirdi.

Yapım, güzelliği, karakteri ve yardımseverliğiyle her kesimden insanın gönlünü kazanan ve 1997'deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Lady Diana'nın hayatının kritik dönemlerini ele alıyor.

Adını Lady Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alan filmin, Diana'nın 25'inci ölüm yıl dönümünde, tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona girmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Larrain, kendi neslinin anlatılan masalları dinleyerek ve anlamaya çalışarak büyüdüğünü ifade ederek, "O masallarda, prens prensesini buldu ve onu kraliçesi yaptı; bize hep böyle anlatılırdı. Peki, bir kraliçe, kraliçe olmaktan vazgeçerse ne olur? O masal alt üst olur. Filmin özünde de anlatmak istediğim tam olarak bu. Bu önemli karar nasıl ve neden verildi? Diana'nın milyonlarca insanın kalbine dokunan ve hayatının dönüm noktası olan kararı verdiği bu günlerin hikayesini yapmak istedim. Dünyanın dört bir yanına ulaşacak evrensel bir hikaye bu" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Kraliyet ailesine adım attığı andan itibaren dikkatleri üzerine çeken Lady Diana'nın düğünü 750 milyon, cenaze töreni ise 2 buçuk milyar insan tarafından izlenmişti.

Diana'nın cenaze töreni halen, dünyada en çok izlenen televizyon yayını olarak bir numaradaki yerini koruyor.

Galler Prensesi anısına ünlü sanatçı Elton John'ın yeniden düzenlediği "Candle in the Wind 1997" şarkısı ise tüm zamanların en çok satan ikinci teklisi oldu.

Kaynak: AA

Manşet

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