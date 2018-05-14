Ladikli Üreticilere Sertifikalı Sebze Fidesi

Ladik Ziraat Odası, üreticilere sertifikalı sebze fidesi satışına başladı.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilere sertifikalı sebze fidesi satışına başladıklarını belirterek, fidelerin satışında kar amacı gütmediklerini söyledi.

Üreticilere satılan sebze fidelerinin dağıtımında ziraat mühendisi Yunus Dal tarafından üreticilere, fide dikim ve bakımı konularında bilgi verildiğini aktaran Demir, "Üreticilerimizin talep ve ihtiyaçları dikkate alınarak çeşitli cinste sertifikalı 7 ayrı çeşitte toplam 20 bin sebze fidesi getirdik. Fidelere karşı üreticilerimizin yoğun talebi var. Getirdiğimiz sebze fidesi ihtiyacı karşılamazsa yine fide getireceğiz." dedi.