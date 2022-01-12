Ladik Ziraat Odası Başkanı Demir'den besicilere kış bakımı uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, besicilere kış bakımı ve beslenmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Demir, AA muhabirine, kış mevsiminde hayvanların da insanlar gibi soğuktan etkilendiğini söyledi.

Kış mevsiminde hayvanların bakım ve beslenmesinin yanı sıra ahır ve barınaklarının da temiz tutulmasını ve havalandırılması gerektiğinin önemine dikkati çeken Demir, "Hayvanlar da insanlar gibi enerjisini yiyeceklerden alır. Bu kapsamda beslenmelerine önem verilmeli. Kış mevsimi süresince hayvanlara verilecek yiyeceklerde küflenme ve bozulma olabilir. Bu nedenle yiyecekler kontrol edilmeli, bozulma varsa hayvana verilmemelidir. Ayrıca hayvanlara kış mevsiminde sadece kaba yem verilmesi yeterli değil, konsantre yem ve vitamin, mineraller de verilmesi gerekir. Sürekli kaba yem verilirse vitamin ve mineral madde azlığı nedeniyle hayvanın süt verimi düşebilir." dedi.

Demir, diğer taraftan hayvanların sağlıklı yavrulamaları, zayiat vermemeleri için ahır içi nem, sıcaklık ve havalandırma koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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