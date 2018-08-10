Ladik ve Vezirköprü'de Sünnet Şöleni

Samsun'un Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde düzenlenen sünnet şölenlerinde 166 çocuk sünnet oldu.

Vezirköprü Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Sünnet Şöleni, Cuma namazı öncesinde Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde mevlid okutulmasıyla başladı.

Sünnet olacak çocukların, otobüslerle ilçe merkezinde gezdirilmesinin ardından İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından dua edildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar yaklaşık bin 500 çocuğun sünnet ettirildiğini belirterek, "Bu çocuklar hepimizin. Bugün hep birlikte onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Vezirköprü Devlet Hastanesi ile işbirliği içinde sünnet ettirdiğimiz çocuklarımızın sayısı yaklaşık bin 500'e ulaştı. İnşallah hayatlarının devamında başka mutluluklarına da ortak oluruz." diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da sünnet şölenini organize eden Başkan Edis'e teşekkür ederek, "Sünnet olan çocuklarımızın ailelerini kutluyorum. İnşallah mürüvvetlerini de görürler." dedi.

Konuşmaların sonrasında protokol üyeleri tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Organizasyonda 123 çocuğun sünnet edildiği belirtildi.

Ladik'te de 43 çocuk sünnet oldu

Ladik'te de kaymakamlık ile belediye tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni'nde 43 çocuk sünnet oldu.

Ladik Belediyesince düzenlenen 22. Akdağ Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, çocuklara belediye ve vakıf personeli tarafından sünnet kıyafetleri verildi. Daha sonra 43 çocuk, uzman ekipler tarafından Ladik Devlet Hastanesinde sünnet edildi.

Belediye Başkan Vekili Orhan Yılmaz, yaptığı açıklamada, sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileyerek, "Bu güzel günde çocuklarımızla beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Anne ve babaları tebrik ediyorum. Rabbim ebeveynlerimize evlatlarının mürüvvetlerini de görmeyi nasip eder, inşallah." dedi.