Ladik ve Kavak'ta bayram ziyaretleri Ladik ve Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirildi.

Ladik ve Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirildi.

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar ve Emniyet Müdürü İlhan Güler, şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun baba ocağını ziyaret etti.

Şehidin babası Arif ve annesi Fidase Göksu ile bayramlaşıp sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Sezik, kapı ve telefonunun her zaman açık olduğunu vurguladı.

Sezik, daha sonra Şehit Göksu'nun mezarını ziyaret ederek dua etti.

Jandarma kontrol noktalarındaki görevlileri de ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Sezik, bayram günü ailelerinden uzakta ve görevlerini fedakarca yaptıkları için teşekkür etti.

Kavak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Kavak'ta vatandaşlar, bayramları bu yıl pencere ve balkonlardan kutluyor.

Kavak Soğuksu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ne ikamet eden 61 yaşındaki Abdullah Fırat, yıllardır komşuları ile birlikte yaptıkları bayramlaşmayı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl balkondan balkona yaptıklarını söyledi.

İlçede Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Zabıta ve polis ekipleri, sokak ve caddelerde devriye gezerek vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, sokaklarda belediye temizlik işçilerinin çalışmalarına devam ettiğini, Vefa Sosyal Destek Grubu ve iletişim merkezi ekiplerinin görevi başında bulunduğunu söyledi.

Dakikada ortalama 20-25 aracın geçtiği ve zaman zaman trafik sıkışıklığı yaşanan Samsun-Ankara kara yolundan ise sadece 2-3 araç geçiyor.

Kaynak: AA