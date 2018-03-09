Ladik'ten Mehmetçiğe Büyük Destek

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda canla başla mücadele eden Mehmetçiklere destek olmak için Samsun'da "Afrin" konvoyu düzenlendi.

Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen Afrin konvoyuna tüm ilçe halkı destek verdi. İş makineleri, traktörler, zabıta ve polis araçlarının katılımıyla gerçekleştirilen yüzlerce araçlık konvoy, ilçe merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm araçlara Türk bayrağı takılarak ilçe sokaklarından tekbir sesleri yükseldi. Mehmetçiğin yanında olduğunu tüm dünyaya gösteren ilçe halkı, 7'den 70'e kadın erkek demeden konvoya katıldı.

Konvoya katılan vatandaşlar, "Afrin'de canla başla mücadele eden Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Operasyonda askerlerimize başarılar dileriz. Biz bugün buraya Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize destek vermek adına toplandık. Tüm ilçe halkı olarak bir araya geldik. Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için konvoy oluşturduk. Herkes duysun ki biz nöbetteyiz ve göreve hazırız. Cumhurbaşkanımız bize talimat versin biz de Afrin'e gider Mehmetçiğimizin yanında oluruz" dediler. - SAMSUN