Ladik'ten Kısa Kısa

Kavak Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere patates böceği uyarısında bulundu.

Demir, yaptığı açıklamada, patates yaprağında çoğalan böceğin yaprağı kenarından veya ortasından yemek suretiyle bitkinin yok olmasına neden olduğunu ifade etti.

Patates böceğine karşı kimyasal ve doğal yöntemlerle mücadele edilebileceğine dikkati çeken Demir, "Kimyasal mücadele ilk larvalar görüldüğünde yapılmalı, yumurtaların açılması beklenmelidir. İlaçlamalar sabahın erken saatlerinde ya da öğleden sonra güneşin etkisinin azaldığı vakitlerde yapılmalıdır." dedi.

Demir, tek başına ilaçlamanın, patates böceklerini tamamen yok etmesinin söz konusu olmadığına işaret eden Demir, şu uyarıda bulundu:

"Mücadele doğal yöntemlerle de desteklenmelidir. Bu yöntemin başında patates böceklerinin teker teker toplanıp imha edilmesi gelmektedir. Patates bitkisine bakıldığı zaman büyüklüğü nedeniyle kolayca görülebilen ve çok yavaş hareket ettikleri için kaçamayan bu böcekler, eldiven giyilmiş elle teker teker toplanıp imha edilmeli. Tabii bu doğal yöntem daha çok küçük yetiştiriciler için geçerlidir. Diğer taraftan üreticiler patates hasadının tamamen yapılmasına ve tarlada kesinlikle patates kalıntısı bırakmamaya dikkat etmeli."

Buzağı ölümlerinin önlenmesi

Ladik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Kemal Aydın, besicilere doğumdan sonra ilk 2 saat içinde ağız sütünün mutlaka buzağıya içerilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağız sütünün anadan buzağıya geçen bağışıklık maddelerini taşıdığını söyledi.



Yavrunun ana karnında beslenmesi sırasında bağırsaklarda biriken atıkların atılmasında ağız sütünün önemli rolü bulunduğuna işaret eden Aydın, "Bazıları ağız sütünü kendileri kullanıyor, buzağıya vermiyor. Oysa doğumdan sonra mutlaka buzağıya ağız sütü verilmeli." dedi.



Uygulamanın buzağının bağışıklık sistemi geliştirdiğini belirten Aydın,"Bazı anne inek ve düveler buzağısını emzirmeyebilir. Bu durumda ağız sütü sağılarak biberon ile buzağıya verilmeli. Ağız sütünün fazla gelmesi durumunda bu süt daha sonra buzağıya verilmek üzere dolapta saklanmalı. Uzun süre ise derin dondurucuda saklanabilir." diye konuştu.

Aydın, ağız sütünün kaynatılması veya yüksek sıcaklıklarda çözündürerek buzağıya içirilmesinin sakıncalı olduğunu, oda sıcaklığında olması gerektiğini kaydetti.