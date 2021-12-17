Ladik'te Yerli Malı Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi
Samsun'un Ladik ilçesinde Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi.
Samsun'un Ladik ilçesinde Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Ladik 75. Yıl Anaokulu'nda düzenlenen yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Sancı, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri ile öğrencilerin farkındalığını artırarak bilinçlendirmek istediklerini söyledi.
Yarışma kapsamında veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yemekler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hıfzullah Kocaman'ın başkanlığındaki öğretmenlerden oluşan jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.
Yarışma sonunda dereceye giren velilere ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sancı ve 75. Yıl Anaokulu Müdürü Meral Kılıç tarafından verildi.