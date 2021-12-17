Ladik'te Yerli Malı Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ladik'te Yerli Malı Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi

Ladik'te Yerli Malı Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'un Ladik ilçesinde Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi.

Samsun'un Ladik ilçesinde Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Ladik 75. Yıl Anaokulu'nda düzenlenen yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Sancı, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri ile öğrencilerin farkındalığını artırarak bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

Yarışma kapsamında veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yemekler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hıfzullah Kocaman'ın başkanlığındaki öğretmenlerden oluşan jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Yarışma sonunda dereceye giren velilere ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sancı ve 75. Yıl Anaokulu Müdürü Meral Kılıç tarafından verildi.

Ladik'te Yerli Malı Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi

Ladik'te Yerli Malı Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title