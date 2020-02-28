Ladik'te vatandaşlara kandil dolayısıyla ikramda bulunuldu

28.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:08

Ladik Belediyesince, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Ladik Belediyesi personeli, Merkez Avcı Mehmet Camisi önünde yatsı namazı sonrası cemaate ikramlarda bulunarak, kandillerini kutladı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Regaip Kandili'nin İslam alemine, insanlığa ve Türkiye'ye kardeşlik, mutluluk, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA