Ladik'te Sünnet Şöleni Düzenlenecek

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) işbirliğinde yürütülen Akdağ Yayla Şenlikleri kapsamında sünnet şöleni düzenleyeceklerini söyledi.

Özbalcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sünnet şöleni için kayıt alma işlemlerine başladıklarını belirtti.

Başvurularının 3 Ağustos akşamına kadar süreceğini aktaran Özbalcı, "Toplu sünnet ile amacımız, Ladikli hemşehrilerimiz arasında sosyal ilişki, tanışma, kaynaşma sağlamaktır. Geçen yıl düzenlediğimiz şölende 48 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Sünnet şölenini 17 Ağustos'ta yapmayı planlıyoruz." dedi.

Özbalcı, sünnet ettirilecek çocukların ailelerinin kimlik fotokopisi, pantolon bel ve boy ölçüsü, ayakkabı numarası ve iletişim bilgileri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına müracaat etmesi gerektiğini kaydetti.