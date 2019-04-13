Ladik'te "Şiş Örücülüğü" Kursu Açıldı

Ladik Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile İŞKUR iş birliğiyle "şiş örücülüğü kursu" açıldı.

HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hilal Erdemli'nin öğreticilik yapacağı 4 saat süreli kursa 15 bayan kursiyerin katıldığını söyledi.

Verdikleri destekten dolayı İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür eden Ayyıldız, "Bayanlardan gelen istek üzerine şiş örücülüğü el sanatları meslek edinme kursu açtık. Amacımız kadınlarımıza ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri gelir getirici bir el sanatı öğretmektir. Kurs bitiminde başarılı olan kursiyerlerimize sertifika vereceğiz. Kursun ardından kursiyerlerimiz, burada edindikleri bilgi ve el becerileriyle evlerinde yapacakları şiş örgü bebek ve çeşitli ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayabilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA