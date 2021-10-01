Ladik'te öğrenci servis sürücülerine eğitim verildi
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Ladik ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine, güvenli taşıma ve Kovid-19 tedbirleri konusunda eğitim verildi.
Ladik ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine, güvenli taşıma ve Kovid-19 tedbirleri konusunda eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen eğitime, öğrenci servisi sürücüleri katıldı.
Sürücülere İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile rehber öğretmenler eğitim verdi.
Eğitimde, öğrencilerin okuldan eve evden okula güvenli taşınması ve Kovid-19 tedbirleri ele alındı.
İki gün süren eğitimin ardından sürücülere sertifika verildi.