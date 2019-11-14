Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
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Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kur'an ziyafeti programı düzenlendi.

14.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:54
Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

'te Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kur'an ziyafeti programı düzenlendi.

Ladik Müftülüğünce, ve müftülüklerinin de katkılarıyla Ladik Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ladik Müftülüğünden Nusret Kukuş'un sunduğu programda, Ladik Müftülüğü din görevlisi Mustafa Üstündağ, Kavak Müftülüğü din görevlisi Sefa Demircan ve Havza Müftülüğü din görevlisi Bahaddin Sağlam ve İbrahim Kaya, Aşr-ı Şerif okudu.

Program, Ladik Müftü Vekili Fatih Çakır'ın yaptırdığı dua ile sona erdi. Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA
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