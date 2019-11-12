Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla sergi
Ladik Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla sergi düzenlendi.
12.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:38
Ladik Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla sergi düzenlendi.
Merkez Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde "Ayet ve hadislerle İslam ahlakı" adlı resim ve fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ladik Müftü Vekili Uzman Vaiz Fatih Çakır, Mevlid-i Nebi Haftası ile İslam ahlakı hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
40 tablonun yer aldığı sergisi, gün boyunca gezilebilecek.
Kaynak: AA