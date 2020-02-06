06.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:10

Ladik'te "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği düzenlendi.

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Ladik Atatürk Halk Kütüphanesinde organize edilen programa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa katıldı.

Yiğitpaşa, "Samsun'da Arkeoloji ve kültür Mirası" konulu sunum yaptı.

İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ömer Pamuk, sunumunun ardından Yiğitpaşa'ya tablo hediye etti.

Kaynak: AA