Ladik'te "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği
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Ladik'te "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği

Ladik'te "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği düzenlendi.

06.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:10
Ladik'te

'te "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği düzenlendi.

ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Ladik Atatürk Halk Kütüphanesinde organize edilen programa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa katıldı.

Yiğitpaşa, "Samsun'da Arkeoloji ve kültür Mirası" konulu sunum yaptı.

İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ömer Pamuk, sunumunun ardından Yiğitpaşa'ya tablo hediye etti.

Kaynak: AA
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